banner107
Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar
Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar
4 0
Zeytinyağı ile neler temizlenir?
Zeytinyağı ile neler temizlenir?
63 0
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 1
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 1
42 0
Dilekkaya Akademi’den geleceğe yatırım
Dilekkaya Akademi’den geleceğe yatırım
103 0
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
61 0
9 ay sonra, yeniden doğdular
9 ay sonra, yeniden doğdular
273 0
İddialılar galibiyetle başladı
İddialılar galibiyetle başladı
181 0
Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de
Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de
241 0
banner82
banner147

Novabank ile Capital Bank ilk yarı finalistler

banner27

“Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ilk yarı finalistler, Novabank ile Capital Bank olurken, birbirleriyle eşleştiler

Novabank ile Capital Bank ilk yarı finalistler
banner192

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ilk yarı finalistler belli oldu.

Göçmenköy Arslan Bıraçlı Halı Sahası'nda oynanan çeyrek finalin ilk gün maçlarında Türk Bankası ile Novabank, Asbank ile Capital Bank karşı karşıya geldi. Gecenin ilk maçında Türk Bankası ile Novabank karşı karşıya geldi. Gruplardan namağlup çıkan iki takımdan birisi olan Novabank, rakibini 6-2'lik skorla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Gecenin ikinci mücadelesinde ise Asbank ile Capital Bank karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-0'lık net bir skorla galip ayrılan Capital Bank, yarı finalde Novabank'ın rakibi oldu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.