Nice yıllara Sultan Maşera

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)’nda 29 yıldır emek veren Sultan Maşera yeni yaşını kutladı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve mesai arkadaşları ile birlikte yeni yaşına mutlu bir şekilde giren Sultan Maşera kendisi için getirtilen pastadaki mumları büyük bir keyifle üfleyerek, mutluluk ve huzur diledi. Bizler de KTFF olarak emektar Sultan Maşera’ya yeni yaşında mutluluklar diler, yeni yaşının kendisine en güzel duyguları yaşatmasını arzu ederiz.
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