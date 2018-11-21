Nehir ve Marko şampiyon

Badminton’da Cumhuriyet Kutlamaları Çerçevesinde 11 Yaş Altı Turnuvası yapılırken, 11 kızlarda Nehir, erkeklerde Marko şampiyon oldu

Badminton Federasyonu Cumhuriyetin kuruluşunun 35. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği 11 Yaş Altı Turnuvası’nı, YDK Spor Salonu’nda gerçekleştirdi.

18 Kasım günü düzenlenen 11 Yaş Altı KKTC Şampiyonası’nda 2008 ve daha küçük doğumlu olan sporcular katıldı. Turnuva, saat 12.00’da açılış seremonisi ile başlarken, karşılaşmaların bitişi saat 16.00’da oldu. Şampiyona, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 30 maç oynandı. Erkelerde YDÜ adına yarışan Marko D. Lesinger şampiyon olmayı başarırken, kızlarda ise YDÜ adına yarışan Nehir M. Deniz şampiyon oldu. Çift Bayanlar mücadelesinde tüm rakiplerini mağlup eden Nehir M. Deniz ve Emel Özçelik çifti ile Çift Erkeklerde mücadele eden Erol Akbulut ile Marko D. Lesinger çifti turnuvada yenilgi almadan birinci oldular.

Karışık maçlarında Mert T. Zabit ve Dudu D. Demir çifti de tüm rakiplerini mağlup ederek birinci olmayı başardılar. Sporcuların topladığı puanlara göre ise takım şampiyonluğunu Yakın Doğu Üniversitesi kazanırken, ikinciliği Girne Üniversitesi, üçüncülüğü Net Spor Kulübü ve dördüncülüğü de Akdeniz Spor kazandı.