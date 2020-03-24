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Necmi, karantinadakilere moral oldu

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Necmi Hoca, böylesine zorlu bir dönemde toplumun ve karantinada tutulan vatandaşlarımızın moralini yüksek tutmak adına, özel bir yayın yaparken, yayına katılım oldukça fazla oldu

Necmi, karantinadakilere moral oldu

Ülkemize yurt dışından gelen ve 14 günlük zorunlu karantinada tutulan vatandaşlarımızın moralini yüksek tutmak için toplumumuz elini taşın altına koymaya devam ediyor.

Spinning eğitmeni Necmi Hoca’da kişisel instagram hesabından yaptığı canlı yayınlarla toplumumuzun evde spor yapıp formunu korumasını ve zinde kalmasını sağlamaya çalışıyor.

Necmi Hoca’nın dünkü yayını ise çok özel oldu. Karantina altında bulunan vatandaşlarımıza da ulaşan Necmi Hoca, çeşitli otellerde bulunan bu vatandaşlarımızın moralini yükseltmek adına onlar için özel bir yayın yaptı. Katılımın oldukça fazla olduğu bu özel yayında vatandaşlarımız hem sporunu yaptı hem de eğlenceli dakikalar geçirerek moral depoladı.

Necmi Hoca, böylesine zorlu bir dönemde herkesin toplumun moralini yüksek tutmak adına bir şeyler yapması gerektiğine dikkat çekerek kendisinin de bunda en ufak bir faydası olduysa mutluluk duyacağını ifade ederken, özel yayınları karantina süresi bitene kadar sürdüreceğini de vurguladı.

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