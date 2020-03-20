Necmi Hoca, Spinningcileri evde çalıştırıyor

Salonlara gidemeyen Spinning sporcuları, Spinning eğitmeni Necmi Hoca’nın online gerçekleştirdiği antrenmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlar

Ülkemizdeki popüler sporlardan olan Spinningi de korona vurdu. Korona salgını nedeniyle salonlara gidemeyen Spinning sporcuları,Spinning eğitmeni Necmi Hoca’nın online gerçekleştirdiği antrenmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlar.

Spinning konusunda ülkemizin en iyi antrenörlerinden olan Necmi Hoca, birçok grubunun, dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan dolayı Spinning antrenmanlarını gerçekleştiremediklerini söyledi.

Necmi Hoca, üyelerinden gelen talep sonrasında online olarak Spinning ile olmasa da herkesin rahatlıkla evde vücut ağırlığıyla gerçekleştirebileceği hareketler ile bu sıkıntılı dönem geçene kadar formlarını korumaya karar verdiklerini belirtti.

Necmi Hoca, Spinning seanslarını hem kendilerinin hem de üyelerinin çok özlediğinin farkında olduğunu fakat sağlığın her şeyde önde geldiğini ifade ederek herkesi gerek kendi online seanslarına katılarak gerekse de kendi kendilerine evde spor yapıp bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye davet etti.