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Mustafa, Dünya Şampiyonası yolunda

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2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 10 Top Disiplini'nde gümüş madalya kazanan Mustafa Alnar, 9 Top Disiplini'nde bronz madalya kazanırken, Dünya Şampiyonası için önemli bir şans elde etmiş oldu

Mustafa, Dünya Şampiyonası yolunda
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Hollanda’nın Veldhoven şehrinde devam eden 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda geçtiğimiz hafta 10 Top Disiplini'nde final oynayıp ülkemize gümüş madalya kazandıran genç sporcumuz Mustafa Alnar bu kez 9 Top Disiplini'nde bronz madalyaya ulaştı.

9 Top Disiplini'nde çıktığı 5 karşılaşmanın beşini de kazanan Mustafa Alnar yarı final karşılaşmasını 8-4 kaybederek bu kez bronz madalyanın sahibi oldu. İlk turda Ukrayna’danViacheslavSkvortsov’u 8-7, ikinci turda Danimarka’dan JeppeThyde’ı 8-0 ve üçüncü turda yine Ukrayna’dan ViacheslavSkvortsov’u 8-3 yenmeyi başaran Mustafa Alnar adını ilk 16’ya yazdırdı. Ardından Ispanya’dan Jonas Souto’yu 8-3 ve İsveç’ten William Viitanen’i 8-4 mağlup etmeyi başaran Mustafa Alnar, bronz madalyayı garantileyerek adını yenilgisiz olarak yarı finale yazdırdı. Mustafa Alnar yarı finalde 2018 8 Top Şampiyonu Alman sporcu Christian ile eşleşti. Mustafa Alnar karşılaşmada önce 2-0 öne geçmiş olsa da Christian Froehlichile son iki seti hatasız oynayarak karşılaşmayı 8-4 kazanarak finale yükseldi. Yarı Final karşılaşmasının ardından Mustafa Alnar beş galibiyet bir yenilgi ile 2018 Avrupa Gençler 9 Top üçüncülüğünü kazanmış oldu. Mustafa Alnar böylelikle Dünya Şampiyonası için önemli bir şans elde etmiş oldu.

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