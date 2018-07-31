Mustafa, Dünya Şampiyonası yolunda

2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 10 Top Disiplini'nde gümüş madalya kazanan Mustafa Alnar, 9 Top Disiplini'nde bronz madalya kazanırken, Dünya Şampiyonası için önemli bir şans elde etmiş oldu

Hollanda’nın Veldhoven şehrinde devam eden 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda geçtiğimiz hafta 10 Top Disiplini'nde final oynayıp ülkemize gümüş madalya kazandıran genç sporcumuz Mustafa Alnar bu kez 9 Top Disiplini'nde bronz madalyaya ulaştı.

9 Top Disiplini'nde çıktığı 5 karşılaşmanın beşini de kazanan Mustafa Alnar yarı final karşılaşmasını 8-4 kaybederek bu kez bronz madalyanın sahibi oldu. İlk turda Ukrayna’danViacheslavSkvortsov’u 8-7, ikinci turda Danimarka’dan JeppeThyde’ı 8-0 ve üçüncü turda yine Ukrayna’dan ViacheslavSkvortsov’u 8-3 yenmeyi başaran Mustafa Alnar adını ilk 16’ya yazdırdı. Ardından Ispanya’dan Jonas Souto’yu 8-3 ve İsveç’ten William Viitanen’i 8-4 mağlup etmeyi başaran Mustafa Alnar, bronz madalyayı garantileyerek adını yenilgisiz olarak yarı finale yazdırdı. Mustafa Alnar yarı finalde 2018 8 Top Şampiyonu Alman sporcu Christian ile eşleşti. Mustafa Alnar karşılaşmada önce 2-0 öne geçmiş olsa da Christian Froehlichile son iki seti hatasız oynayarak karşılaşmayı 8-4 kazanarak finale yükseldi. Yarı Final karşılaşmasının ardından Mustafa Alnar beş galibiyet bir yenilgi ile 2018 Avrupa Gençler 9 Top üçüncülüğünü kazanmış oldu. Mustafa Alnar böylelikle Dünya Şampiyonası için önemli bir şans elde etmiş oldu.