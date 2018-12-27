Müsabakalarda, heyecan ve çekişme vardı

Geleneksel Raif Denktaş Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları, Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapıldı.

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Doğan Tük Birliği,Türk Ocağı Limasol, Girne Halk Evi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü takımlarından lisansları vizeli bay ve bayan renkli kuşaklardan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti. Müsabakaları master Öykü Ergin, Zehra Karip, Ana Tüysüz ve federasyon hakemleri yönettiler. Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı E.Z.Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verdiler .

BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Elena Pakhomova 3.Tuba Şener

2.Kategori: 1.Suyumkan Baki Kızı 2.Saadet Koç 3.Betül Ceylan

3.Kategori: 1.Ayça Eda Kurşun 2.Ada Bilge Laçin 3.Gülcan Abdullah

4.Kategori: 1.Ayşe Naz Erdoğan 2.Zeynep Meryem Akın 3.Gülizar Koç

ERKEKLER HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Murat Yılmaz 2.Erol Eren Külahçıoğlu 3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori: 1.Emirhan Edalı 2.Mehmet Talha Gidemen 3.Mahmut Colayır

3.Kategori: 1.Harun Raşit Hossain 2.Kıvanç Çağlin 3.Ömün Ulaş Küçükkale

4.Kategori: 1.Andrei Conoval 2.Ege Bayraktar 3.Kağan Çağın

5.Kategori: 1.Arda Öztürk 2.Kerim Karpuz 3.Taner Kara

6.Kategori: 1.Samuel Muawye 2.Mertcan Aslantaş 3.Hasan Taştan

7.Kategori: 1.Dimitry Gordeev 2.Korhan Çağın 3.Metin Sert

8.Kategori: 1.Oğulcan Doğan 2.Ali Rıza Çiftçi 3.Kerim Demirci