banner237
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
4 0
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
9 0
Başbakan’a Dome baskısı
Başbakan’a Dome baskısı
51 0
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
79 0
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
24 0
Çangar, 2019’a da damga vuracak
Çangar, 2019’a da damga vuracak
119 0
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
24 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
37 0
banner82

Müsabakalarda, heyecan ve çekişme vardı

banner27

banner210
Müsabakalarda, heyecan ve çekişme vardı
banner215

Geleneksel Raif Denktaş Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai)  Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları, Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapıldı.

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Doğan Tük Birliği,Türk Ocağı Limasol, Girne Halk Evi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü takımlarından lisansları vizeli bay ve bayan renkli kuşaklardan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan  ve çekişme içersinde geçti. Müsabakaları master Öykü Ergin, Zehra Karip, Ana Tüysüz ve federasyon hakemleri yönettiler. Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı E.Z.Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verdiler .

BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Pınar Akarpınar                            2.Elena Pakhomova                       3.Tuba Şener

2.Kategori:         1.Suyumkan Baki Kızı                     2.Saadet Koç                                     3.Betül Ceylan

3.Kategori:         1.Ayça Eda Kurşun                          2.Ada Bilge Laçin                             3.Gülcan Abdullah

4.Kategori:         1.Ayşe Naz Erdoğan                       2.Zeynep Meryem Akın                               3.Gülizar Koç

ERKEKLER HYONG  PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Murat Yılmaz                                2.Erol Eren Külahçıoğlu                 3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori:         1.Emirhan Edalı                              2.Mehmet Talha Gidemen         3.Mahmut Colayır

3.Kategori:         1.Harun Raşit Hossain                   2.Kıvanç Çağlin                                 3.Ömün Ulaş Küçükkale

4.Kategori:         1.Andrei Conoval                            2.Ege Bayraktar                                               3.Kağan Çağın

5.Kategori:         1.Arda Öztürk                                   2.Kerim Karpuz                                3.Taner Kara

6.Kategori:         1.Samuel Muawye                         2.Mertcan Aslantaş                        3.Hasan Taştan

7.Kategori:         1.Dimitry Gordeev                         2.Korhan Çağın                                3.Metin Sert

8.Kategori:         1.Oğulcan Doğan                             2.Ali Rıza Çiftçi                                  3.Kerim Demirci

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.