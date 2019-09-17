Muaythaide seminer başladı

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2019 yılı Faaliyet Programında yer alan Muaythai Sporcu/Antrenör/ Hakem Kursu ve Semineri başladı.

16-21 Eylül 2019 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapılan Muaythai Sporcu/Antrenör/ Hakem Kursu ve Seminer Türkiye Muaythai Federasyonu MHK başkanı Hamit Durmaz, 5. Kademe teknik direktör Halis Avşar tarafından veriliyor. Seminerine derneklerden 30’u aşkın sporcu katıldı.

Muaythai Özel Antrenör Kursu ve Semineri, 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında, Muaythai Hakem Kursu ve Semineri 20-21 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.