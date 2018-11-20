Muaythai milli takımından büyük başarı

Kickboks ve Muaythai Federasyonu Muaythai Milli Takımı ilk defa katıldığı 2018 Uluslararası EMF Antalya Açık Muaythai Kupası’ndan bir altın madalya ile döndü. Bahar Erdem, 57 Kg. üst bayanlarda şampiyonluğa ulaştı

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Muaythai Milli Takımı, 14-18 Kasım 2018 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya şehrinde düzenlenen 2018 Uluslararası EMF Antalya Açık Muaythai Kupası’na Bahar Erdem, Devran Demir ve Burak Özergün’den oluşan milli takım sporcuları ile katıldı. 26 ülkeden 786 sporcunun katıldığı şampiyonada, sporcularımız Devran Demir ilk turda Türkiyeli rakibine, Burak Özergün ilk turda Letonyalı rakibine yenilirken, Bahar Erdem ilk turda ve finalde Türkiyeli rakiplerini yenerek 57 Kg. üst bayanlarda şampiyonluğa ulaştı. Sporcularımız mücadele ettikleri müsabakalarda büyük beğeni toplarken, Federasyon Hakem Komitesi başkanı Vedat Yayar da şampiyona boyunca yönettiği güzel müsabakalar nedeniyle büyük beğeni topladı.