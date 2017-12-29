MTG’de sosyal tesis heyecanı

Koral Bozkurt başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü yönetimi, başarılı işlere imza atmaya devam ederken, kulüp sosyal tesisi için de ilk adım attı

Koral Bozkurt başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü her geçen gün tesisleşme adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda MTG Sosyal Tesisi için ilk adım geçtiğimiz günlerde atıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, MTG Sosyal Tesisi inşaat alanına gelerek çalışmaları yerinde inceledi ve Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü BaşkanıKoral Bozkurt’tan bilgi aldı.

Mağusa Türk Gücü Sosyal Tesisleri kapsamında oluşacak olan 23 dükyandan birisinin yapımını Atun Group olarak üstlenen Sunat Atun’a ilk adımı attığı için çok teşekkür eden Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, Sunat Atun’un bu davranışının diğer iş adamlarını da örnek olmasını istedi.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Sosyal Tesislerinin Özellikleri;

Toplam Arazi Alanı: 5.269 m2

Toplam Kullanım Hakkı: 11.591.8 m2

Toplam İmar Alanı: 10.918.5 m2

Toplam İnşaat Alanı: 11.500.2 m2

Spor Salonu: 1.308.40 m2

Zemin Katta 4 Adet Kulüp-Dükkan: 1.760 m2

Sporcu Konaklama: 6 Kat / 38 Adet

Stüdyo Oda: 228 Adet