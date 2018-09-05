MTG arabalandırdı

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü (MTG) tarafından, her hafta Salı günü düzenlenen Mağusa’nın en çok kazandıran tombalası, geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiği özel çekiliş ile bir kişiyi araba sahibi yaptı.

Mağusa halkı tarafından yoğun ilgi ile karşılanan tombala gecesinde, 18 bin TL toplam para ödülü ve sürpriz çekilişler ile hediyeler dağıtıldı. Gecenin sonunda büyük heyecanla beklenen araba çekilişi, Noter Meliha Terazili huzurunda gerçekleşti. Çekiliş sonucunda “000871” kazanan numara olarak belirlendi. Gecenin şanslı kişisi, Ege Su Ergüven, arabasını Başkan Koral Bozkurt’tan teslim aldı. MTG Tombalası, haftaya son kez Mağusalılar ile buluşacak.