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MSA yönetimi, Serpal’dan destek istedi

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MSA yönetimi, Serpal’dan destek istedi
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Mağusa Spor Akademisi Derneği yönetim kurulu, derneğin ihtiyacı olan yer tahsisi için Mağusa kaymakamı Kemal Serpal’dan destek istedi

Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan ve yönetim kurulu, Mağusa kaymakamı Kemal Serpal’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Nezaket ziyaretinde konuşan Mağusa kaymakamı Kemal Serpal, Kaymakamlık olarak kamuya ait hali arazilerin tesisleşemeye yönelik yapılan müracaatları iyi değerlendirdikten sonra amacına uygun olarak kullanılması için gerekli girişimleri ve kolaylıkların sağlanacağını belirtti. Serpal, doğru hamleler yaparak gençlerimizi sportif faaliyetler içerinde olmasının önemine dikkat çekerken, Mağusa ve bölgesinin spor tesislerine ihtiyacı olduğunun bilinci içerisinde olduklarını söyledi. Serpal belirlenen yerlere keşif yapılarak projelendirmek için çalışma başlatacaklarını söylerken, kaymakamlık olarak tüm derneklere olduğu gibi Mağusa Spor Akademisi Derneği’ne de ihtiyaçlarının giderilmesi için yardımcı ve destek olmak için çaba göstereceklerini ifade etti.

Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan ve yönetimi Mağusa Spor Akademisi Derneği’ne deste ve katkılarından dolayı Kemal Serpal’a teşekkür plaketi takdim etti.

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