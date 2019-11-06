MSA makamlara ziyaretler gerçekleştirdi

KKTCELL Kadınlar Ligini geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olarak tamamlayan Mağusa Spor Akademisi (MSA) Kadın Futbol Takımı dün makamlara ziyaretler gerçekleştirdi.

Mağusa Spor Akademisi başkanı Ahmet Ogan ve beraberindekiler öncelikle KKTC cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ziyaret ettiler.

Ziyarette başkan Ahmet Ogan, Mustafa Akıncı'ya plaket takdim ederken, üzerinde ismi yazılı olan Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı formasını da Akıncı'ya verdi.

Daha sonra Ahmet Ogan başkanlığındaki Mağusa Spor Akademisi heyeti, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Teberrüken Uluçay tarafından da kabul edildi.

Ziyarette başkan Ahmet Ogan, Teberrüken Uluçay 'a plaket takdim ederken, üzerinde ismi yazılı olan Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı formasını da Uluçay 'a verdi.