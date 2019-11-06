banner255
banner69
Minikler, Radyo Güven’i ziyaret etti
Minikler, Radyo Güven’i ziyaret etti
4 0
KTSYD Kupası’nda finalin adı; Koopspor-YDÜ
KTSYD Kupası’nda finalin adı; Koopspor-YDÜ
17 0
 
Koçların hedefleri final
Koçların hedefleri final
21 0
Aresliler’den güzel dereceler
Aresliler’den güzel dereceler
53 0
ENI ve Total şirketlerinden 7’nci parselden geri adım
ENI ve Total şirketlerinden 7’nci parselden geri adım
30 0
“Halk ve UBP tabanı yeni bir cumhurbaşkanı istiyor”
“Halk ve UBP tabanı yeni bir cumhurbaşkanı istiyor”
17 0
Akıncı’dan Anastasiadis’e kalıcı bölünme uyarısı
Akıncı’dan Anastasiadis’e kalıcı bölünme uyarısı
20 0
banner82

MSA makamlara ziyaretler gerçekleştirdi

banner27

MSA makamlara ziyaretler gerçekleştirdi
banner267

KKTCELL Kadınlar Ligini geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olarak tamamlayan Mağusa Spor Akademisi (MSA) Kadın Futbol Takımı dün makamlara ziyaretler gerçekleştirdi.
Mağusa Spor Akademisi başkanı Ahmet Ogan ve beraberindekiler öncelikle KKTC cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ziyaret ettiler.

Ziyarette başkan Ahmet Ogan, Mustafa Akıncı'ya plaket takdim ederken, üzerinde ismi yazılı olan Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı formasını da Akıncı'ya verdi.

Daha sonra Ahmet Ogan başkanlığındaki Mağusa Spor Akademisi heyeti, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Teberrüken Uluçay tarafından da kabul edildi.

 Ziyarette başkan Ahmet Ogan, Teberrüken Uluçay 'a plaket takdim ederken, üzerinde ismi yazılı olan Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı formasını da Uluçay 'a  verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.