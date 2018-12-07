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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Motor sesleri Geçitkale’den yükselecek

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2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon, Arıdamı’nda(Artemi) bugün yapılacak “Geçitkale Belediyesi Enduro Yarışı” ile tamamlanıyor

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Motor sesleri Geçitkale’den yükselecek
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon “Geçitkale Belediyesi Enduro Yarışı” ile tamamlanıyor. Sezonun altıncı ve son yarışı bugün Geçitkale’de yapılacak.

KKTC 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon, bugün Geçitkale’ye bağlı Arıdamı Köy Mezarlığı civarında hazırlanan yaklaşık 10,5 kilometrelik etapta yapılacak yarışla sona eriyor. Yarışmacılar biri antrenman olmak üzere üç kez etabı geçecekler ve sezonu tamamlayacaklar.

Geçitkale Belediyesi’nin sponsorluğunda; organize edilecek yarış 11.00’de başlayacak. Yarışta Motosiklet, ATV ve UTV olmak üzere üç kategoride toplam 8 sınıfta yarışmacılar mücadele edecek. Takribi 15.00’te son bulacak olan yarışın ödül töreni yarış alanında yapılacak ve dereceye girenlere kupaları takdim edilecek.

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