Mormenekşe, Furkan’la devam dedi

K-PET Birinci Lige iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Mormenekşe, Türkiyeli oyuncu haklarından birini, geçtiğimiz sezon da kadrosunda yer alan forvet Furkan Yılmaz’dan yana kullanacak. Furkan, takımın yarın yapacağı resmi açılış töreninde yer alacak.

Furkan ile devam edecek olan Mormenekşe, ikinci Türkiyeli oyuncu hakkını ise kulüp eski başkanlarından Metin Menekşeli’nin girişimleri ile gerçekleştirecek. Bir stoper futbolcusunun takıma kazandırılması yönünde girişimler yapan Mormenekşe, Metin Menekşeli’nin girişimleriyle bu futbolcuyu da kısa sürede adaya getirecek.