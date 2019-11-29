Moores ve Garabli şampiyon

Creditwest Bank Golf Turnuvası gerçekleştirilirken, Erkeklerde ChrisMoores, Kadınlarda Gülay Garabli şampiyon oldu

CMC Yeşilyurt Golf Sahasında 24 Kasım Pazar gün gerçekleşen geleneksel Creditwest Bank Golf Turnuvası 18 çukur, full handikap ve Stableford formatında oynandı.

Çok güzel bir havada oynanan oyunda erkeklerde birinciliği 41 puan ile ChrisMoores aldı. İkinciliği 39 puan ile Karl Crosby alırken, NickyO’Donnell 35 puan ile üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise birinciliği 36 puan ile Gülay Garabli alırken ChristineOfford 35 puan ile ikinci oldu.

Turnuva sonrasında kazananların kupaları Creditwest Bank Genel Müdürü MazherZaheer tarafından takdim edildi. Turnuvayı CMC Golf Kulübü Onursal Başkanı 96 yaşındaki Steve Brady ve Golf Federasyonu Onursal Başkanı Dr. Hasan Öztoprak da izlediler.