Model uçakçılar piste kavuştu

Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği, Gönyeli Belediyesi, Alayköy Belediyesi ve Havacılık Federasyonu'nun destekleriyle geçici de olsa model uçak pistine kavuştu

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği (KRMD) uzun uğraşlar sonucunda geçici de olsa model uçak pistine kavuştu.

Başta Gönyeli Belediyesi, Alayköy Belediyesi ve Havacılık Federasyonu'ndan olmak üzere destek alan dernek, yoğun bir çalışma ile pistin korunması ve faaliyetler sırasında ihtiyaçların karşılanacağı çardak ve kapalı mekanın oluşturulması için uğraşıyor.

Alayköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Model Uçak Pistinin KKTC'de her türlü model uçak eğitimi vermeye uygun olduğunu belirten dernek yetkilileri faaliyetlerin her Pazar günü sabah saat 7-12 arasında icra edildiğini ifade ettiler. Modelciliğe meraklı ve bu hobiye başlamak isteyen herkese derneğin kapısının açık olduğunu ve bu hobiyi öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaktan memnuniyet duyulacağını belirten dernek yönetimi, ayrıca keyifli zaman geçirmek isteyen herkesi faaliyetleri izlemek için de davet ediyorlar.

Bilhassa gençlerin bilgisayar ve elektronik sanal dünyadan uzaklaşması ve daha sağlıklı bir gençlik geçirebilmeleri için hobilerin önemine vurgu yapan dernek, genç emeklilerin de boşta kalmamaları ve emekliliklerini dolu dolu yaşayabilecekleri böyle bir hobinin önemini vurguladılar. Dernek yöneticileri kendilerine destek olan kuruluşlara da teşekkür ederlerken, desteğin artarak devamını diliyorlar.