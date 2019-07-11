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MMA’da dostluk şampiyonası düzenleniyor

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Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli takımları arasında MMA(Mixed Martial Arts) dostluk kampı ve dostluk şampiyonası düzenleniyor

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MMA’da dostluk şampiyonası düzenleniyor
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Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MMA (Mixed Martial Arts) Milli Takımları arasında Dostluk Şampiyonası düzenleniyor. Şampiyona, ‘15 Temmuz Şehitleri ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası’ adı altında düzenlenecek.  13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, 17:00-21:00 saatleri arasında, Girne’de Ertuğrul Apakan Spor salonu’nda gerçekleştirilecek Dostluk Şampiyonası’na tüm halkımız davetlidir.

Ayrıca, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MMA (Mixed Martial Arts) Milli Takımları arasında 08-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Lapta Gençlik Kampı’nda düzenlenen Dostluk Kampı devam etmektedir.

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