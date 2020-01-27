banner255
banner69
31 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
69 0
 
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
777 0
Örge Volkan coştu coşturdu
Örge Volkan coştu coşturdu
29 0
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
11 0
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
114 0
Karadağ’da, Lefke kazandı
Karadağ’da, Lefke kazandı
102 0
banner374

MMA sporcu, antrenör ve hakem kursu tamamlandı

banner27

MMA sporcu, antrenör ve hakem kursu tamamlandı

MMA (MıxedMartıalArts) sporcu, antrenör ve hakem eğitim kursunda başarılı olanlar açıklandı.

Federasyonun 2020 yılı Faaliyet Programında yer alan MMA (Mixed MartialArts) Sporcu/Antrenör Gelişim Kampı ile Sporcu, Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu, 22-27 Ocak 2020 tarihleri arasında, Lapta Gençlik Kampı’nda yapıldı.

Türkiye MMA Federasyonu Merkez Hakem Kurul Başkanı İlhan Yalın ve Türkiye MMA Federasyonu Milli Takım Antrenörü Cumhur Çolak yönetiminde yapılan gelişim kampına 40 sporcu ve 8 antrenör katıldı. Türkiye MMA Federasyonu’ndan da kampa 10 sporcu katıldı. Yine ayni hocalar tarafından verilen kurs sonunda yapılan sınavda 48 sporcu, 7 antrenör ve 1 hakem başarılı oldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.