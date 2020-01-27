MMA sporcu, antrenör ve hakem kursu tamamlandı

MMA (MıxedMartıalArts) sporcu, antrenör ve hakem eğitim kursunda başarılı olanlar açıklandı.

Federasyonun 2020 yılı Faaliyet Programında yer alan MMA (Mixed MartialArts) Sporcu/Antrenör Gelişim Kampı ile Sporcu, Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu, 22-27 Ocak 2020 tarihleri arasında, Lapta Gençlik Kampı’nda yapıldı.

Türkiye MMA Federasyonu Merkez Hakem Kurul Başkanı İlhan Yalın ve Türkiye MMA Federasyonu Milli Takım Antrenörü Cumhur Çolak yönetiminde yapılan gelişim kampına 40 sporcu ve 8 antrenör katıldı. Türkiye MMA Federasyonu’ndan da kampa 10 sporcu katıldı. Yine ayni hocalar tarafından verilen kurs sonunda yapılan sınavda 48 sporcu, 7 antrenör ve 1 hakem başarılı oldu.