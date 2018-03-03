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Minikler, Kaplan için kulaç attı

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Su Sporları Federasyonu eski başkanı Sedat Kaplan anısına düzenlenen Kulüpler Arası Küçükler Yüzme Şampiyonası başladı

Minikler, Kaplan için kulaç attı
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Hasan İLKER

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu hayatını spora adayan, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu eski başkanı, spor camiasının sevilen isimlerinden merhum Sedat Kaplan’ı unutturmamak adına gelenekselleştirilecek Sedat Kaplan Kulüpler Arası Küçükler Yüzme Şampiyonası gerçekleştirdi.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan bugün de devam edecek olan şampiyonanın ilk gününde erkeklerde ve kızlarda Yakı Doğu Üniversitesi takımları günü lider tamamladılar. Yakı Doğu Üniversitesi’nden Hasan Hüseyin Çakır ile ferdi yarışan Özgül Çetiner ikişer rekor kırarlarken, Rüzgar Uçaner de 1 rekor kırdı.

Erkekler, KÜÇÜKLER

1.

Yakın Doğu Üniversitesi

YDÜ

1703

2.

Ares Spor Kulübü

ARES

728

3.

Karabetça Spor Kulübü

KARABETÇA

672

Kızlar, KÜÇÜKLER

1.

Yakın Doğu Üniversitesi

YDÜ

2745

2.

Ares Spor Kulübü

ARES

838

3.

Karabetça Spor Kulübü

KARABETÇA

819

Erkekler, 50m Serbest/Freestyle

2.

Seri 9

Hasan Hüseyin Çakır

07

YDÜ

32.29

K. KULVAR YAŞ REKORU

11

Erkekler, 200m Kurbağa/Breast

6.

Seri 2

Rüzgar Uçaner

09

YDÜ

4:05.37

K. KULVAR YAŞ REKORU

9 - 10

Erkekler, 100m Kelebek/Fly

12.

Seri 1

Hasan Hüseyin Çakır

07

YDÜ

1:24.74

K. KULVAR YAŞ REKORU

11

Bayanlar, 100m Kelebek/Fly

13.

Seri 1

Özgül Çetin

07

FERDİ

1:15.21

K. KULVAR YAŞ REKORU

11

Bayanlar, 100m Karışık/Medley

9.

Seri 2

Özgül Çetin

07

FERDİ

1:19.01

K. KULVAR YAŞ REKORU

11
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