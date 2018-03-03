Minikler, Kaplan için kulaç attı

Su Sporları Federasyonu eski başkanı Sedat Kaplan anısına düzenlenen Kulüpler Arası Küçükler Yüzme Şampiyonası başladı

Hasan İLKER

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu hayatını spora adayan, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu eski başkanı, spor camiasının sevilen isimlerinden merhum Sedat Kaplan’ı unutturmamak adına gelenekselleştirilecek Sedat Kaplan Kulüpler Arası Küçükler Yüzme Şampiyonası gerçekleştirdi.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan bugün de devam edecek olan şampiyonanın ilk gününde erkeklerde ve kızlarda Yakı Doğu Üniversitesi takımları günü lider tamamladılar. Yakı Doğu Üniversitesi’nden Hasan Hüseyin Çakır ile ferdi yarışan Özgül Çetiner ikişer rekor kırarlarken, Rüzgar Uçaner de 1 rekor kırdı.

Erkekler, KÜÇÜKLER

1. Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ 1703

2. Ares Spor Kulübü ARES 728

3. Karabetça Spor Kulübü KARABETÇA 672

Kızlar, KÜÇÜKLER

1. Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ 2745

2. Ares Spor Kulübü ARES 838

3. Karabetça Spor Kulübü KARABETÇA 819

Erkekler, 50m Serbest/Freestyle

2. Seri 9 Hasan Hüseyin Çakır 07 YDÜ 32.29 K. KULVAR YAŞ REKORU 11

Erkekler, 200m Kurbağa/Breast

6. Seri 2 Rüzgar Uçaner 09 YDÜ 4:05.37 K. KULVAR YAŞ REKORU 9 - 10

Erkekler, 100m Kelebek/Fly

12. Seri 1 Hasan Hüseyin Çakır 07 YDÜ 1:24.74 K. KULVAR YAŞ REKORU 11

Bayanlar, 100m Kelebek/Fly

13. Seri 1 Özgül Çetin 07 FERDİ 1:15.21 K. KULVAR YAŞ REKORU 11

Bayanlar, 100m Karışık/Medley