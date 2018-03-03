Minikler, Kaplan için kulaç attı

Hasan İLKER
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu hayatını spora adayan, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu eski başkanı, spor camiasının sevilen isimlerinden merhum Sedat Kaplan’ı unutturmamak adına gelenekselleştirilecek Sedat Kaplan Kulüpler Arası Küçükler Yüzme Şampiyonası gerçekleştirdi.
Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan bugün de devam edecek olan şampiyonanın ilk gününde erkeklerde ve kızlarda Yakı Doğu Üniversitesi takımları günü lider tamamladılar. Yakı Doğu Üniversitesi’nden Hasan Hüseyin Çakır ile ferdi yarışan Özgül Çetiner ikişer rekor kırarlarken, Rüzgar Uçaner de 1 rekor kırdı.
|
Erkekler, KÜÇÜKLER
|
1.
|
Yakın Doğu Üniversitesi
|
YDÜ
|
1703
|
2.
|
Ares Spor Kulübü
|
ARES
|
728
|
3.
|
Karabetça Spor Kulübü
|
KARABETÇA
|
672
|
Kızlar, KÜÇÜKLER
|
1.
|
Yakın Doğu Üniversitesi
|
YDÜ
|
2745
|
2.
|
Ares Spor Kulübü
|
ARES
|
838
|
3.
|
Karabetça Spor Kulübü
|
KARABETÇA
|
819
|
Erkekler, 50m Serbest/Freestyle
|
2.
|
Seri 9
|
Hasan Hüseyin Çakır
|
07
|
YDÜ
|
32.29
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
11
|
Erkekler, 200m Kurbağa/Breast
|
6.
|
Seri 2
|
Rüzgar Uçaner
|
09
|
YDÜ
|
4:05.37
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
9 - 10
|
Erkekler, 100m Kelebek/Fly
|
12.
|
Seri 1
|
Hasan Hüseyin Çakır
|
07
|
YDÜ
|
1:24.74
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
11
|
Bayanlar, 100m Kelebek/Fly
|
13.
|
Seri 1
|
Özgül Çetin
|
07
|
FERDİ
|
1:15.21
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
11
|
Bayanlar, 100m Karışık/Medley
|
9.
|
Seri 2
|
Özgül Çetin
|
07
|
FERDİ
|
1:19.01
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
11