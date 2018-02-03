Minikler Akyerli'yi anacak

Necati KÜLAHLILAR

Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nin efsane okul müdürü, merhum Mehmet Akyerli, Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi (ÖYAK) ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek olan minikler (U11) futbol turnuvası ile anılacak.

Yusuf Kaptan Sahası'nda 6 Şubat günü 11:00 – 13:30 saatleri arasında düzenlenecek olan Mehmet Akyerli 3. Minikler (U11) Futbol Turnuvası'na, Yenicami, Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı ve Gönyeli U11 Futbol Takımları katılacaklar. Turnuvaya katılacak olan tüm oyunculara Mehmet Akyerli’nin fotograflı madalyası ve katılan her takıma kupa verilecek.