banner107
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
10 0
" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’
104 0
24 0
126 0
Koopspor çok farklı
Koopspor çok farklı
225 0
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
115 0
12 0
111 0
banner82
banner147

Minikler Akyerli'yi anacak

banner27

Minikler Akyerli'yi anacak
banner137

Necati KÜLAHLILAR

Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nin efsane okul müdürü, merhum Mehmet Akyerli, Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi (ÖYAK) ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek olan minikler (U11) futbol turnuvası ile anılacak.

Yusuf Kaptan Sahası'nda 6 Şubat günü 11:00 – 13:30 saatleri arasında düzenlenecek olan Mehmet Akyerli 3. Minikler (U11) Futbol Turnuvası'na, Yenicami, Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı ve Gönyeli U11 Futbol Takımları katılacaklar. Turnuvaya katılacak olan tüm oyunculara Mehmet Akyerli’nin fotograflı madalyası ve katılan her takıma kupa verilecek.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.