Minik ve yıldız milliler belirlendi

Okçuluk Federasyonu’nun NAVEK AŞ ana sponsorluğun da organize ettiği, minik, yıldız ve gençler kapalı alan liginin ikinci yarışması gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz Pazar günü, Atatürk Spor Salonu kapalı alanında ayrıca yarışma sonunda minik ve yıldız takımlarından Milli Takıma seçilen 18 sporcuya madalyalarının yanında 250 TL’den oluşan hediye çekleri verildi. Yarışmada dereceye girenler şöyle;

Minik Kız Kategorisi; Işık Tez , Selin Özdilek, Ekin Çiftçi

Minik Erkek Kategoisi; Toprak Tosun , Hasan Bilgehan, Erdem Hırka

Yıldız Kız Kategorisi ; Ceren Bulancak, Selcan Özdilek, Sedef Kervanlı

Yıldız Erkek Kategorisi ; Çetin Erdinç, Mustafa Çetereisi, Doğu Kızılca

Genç Kız Kategorisi ; Gizem Yükselen, Pembe Uluç

Genç Erkek Kategorisi ; Ege Deniz, Arçın Çelikesmer, Arif Kondoz