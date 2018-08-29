Minik Kartallar’ın, Zafer Kupası'nda hedefi zafer

Yenicami Akademi 2009 Doğumlular Grubu, Eskişehir'de düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası'nda mücadele edecek.
Antrenörler Hasan Özkan ile Salih Işık’ın sorumluluğundaki kafilede, aileler de yer alıyor. Yenicami Akademi kafilesi, Eskişehir öncesinde gittiği Ankara’da Anıtkabir'e ziyarette bulunup, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andı.
Yenicami Akademi’nin de yer aldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası'nda Beşiktaş, Eskişehirspor, Anadolu Üniversitesi, Afyon AFKA, Duaçınar, EFK, Çamdibigücü, İdman Gücü ve Bozüyük Belediye İdman Yurdu takımları yer alıyor.