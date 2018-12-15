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Minik kalpler, Tuğsan için atacak

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Dilekkaya Akademi'nin organizasyonu ile minikler kategorisindeki 16 takım bugün "Tuğsan için el ele" turnuvasında mücadele edecek

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Minik kalpler, Tuğsan için atacak
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İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Tuğsan Yazıcı için futbolumuz dayanışmaya devam ediyor. Dilekkaya Akademi'nin organizasyonu ile minikler kategorisindeki 16 takım bugün "Tuğsan için el ele" turnuvasında mücadele edecekler.

Giriş ücretinin 10 TL olacağı Balıkesir Sahası'nda düzenlenecek turnuvaya, Alayköy, Çetinkaya, Değirmenlik, Dilekkaya, Dikmen, DTB, Dumlupınar, GG, Göçmenköy, İskele Trabzon, Küçük Kaymaklı, MTG, Mormenekşe, TOL, Yeni Boğaziçi ve Yenicami takımları katılacaklar.

Tüm grup karşılaşmalarında maçlar, 1-4, 2-3/ 1-3, 2-4 ve 1-2/3-4 şeklinde oynanacak. Grup karşılaşmalarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale çıkacaklar. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri sahada kura çekimi ile belirlenecek. Final ve üçüncülük karşılaşmaları, 20'şer dakika, diğer karşılaşmalar 15'er dakika oynanacak. Maçlarda kalecilere geri pas serbest olacak.

Gruplar şöyle oluştu:

A GRUBU                                       B GRUBU                     C GRUBU                             D GRUBU

DİLEKKAYA                                  DTB                              YENİCAMİ                                     TOL

GG                                                   ÇETİNKAYA                DEĞİRMENLİK                       DUMLUPINAR

ALAYKÖY                                     YENİBOĞAZİÇİ           MORMENKŞE                         K.KAYMAKLI

DİKMEN                                         MTG                               GÖÇMENKÖY                          İ. TRABZON

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