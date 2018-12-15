Minik kalpler, Tuğsan için atacak

Dilekkaya Akademi'nin organizasyonu ile minikler kategorisindeki 16 takım bugün "Tuğsan için el ele" turnuvasında mücadele edecek

İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Tuğsan Yazıcı için futbolumuz dayanışmaya devam ediyor. Dilekkaya Akademi'nin organizasyonu ile minikler kategorisindeki 16 takım bugün "Tuğsan için el ele" turnuvasında mücadele edecekler.

Giriş ücretinin 10 TL olacağı Balıkesir Sahası'nda düzenlenecek turnuvaya, Alayköy, Çetinkaya, Değirmenlik, Dilekkaya, Dikmen, DTB, Dumlupınar, GG, Göçmenköy, İskele Trabzon, Küçük Kaymaklı, MTG, Mormenekşe, TOL, Yeni Boğaziçi ve Yenicami takımları katılacaklar.

Tüm grup karşılaşmalarında maçlar, 1-4, 2-3/ 1-3, 2-4 ve 1-2/3-4 şeklinde oynanacak. Grup karşılaşmalarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale çıkacaklar. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri sahada kura çekimi ile belirlenecek. Final ve üçüncülük karşılaşmaları, 20'şer dakika, diğer karşılaşmalar 15'er dakika oynanacak. Maçlarda kalecilere geri pas serbest olacak.

Gruplar şöyle oluştu:

A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU

DİLEKKAYA DTB YENİCAMİ TOL

GG ÇETİNKAYA DEĞİRMENLİK DUMLUPINAR

ALAYKÖY YENİBOĞAZİÇİ MORMENKŞE K.KAYMAKLI

DİKMEN MTG GÖÇMENKÖY İ. TRABZON