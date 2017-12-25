Minderin büyüğü YDÜ

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2017 Gençler Güreş Ligi”ne ait “Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı
Lefkoşa Rifat Şener Spor Salonu’nda 5 takım, toplamda 34 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda, 71 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde ederken, 56 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ikinci, 55 puanla Büyükkonuk üçüncü oldu.
Merdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Savaş Şeker, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde YDÜ birincilik kupasını, Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’ın elinden aldı.