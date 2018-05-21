Minderin birincisi YDÜ

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “Yıldızlar Gençlik ve Spor Bayramı Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda, 92 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde ederken, 85 puanla Şahlanspor ikinci, 79 puanla Büyükkonuk üçüncülüğü aldı. Mertdoğan Soyalan, Volkan Avcı, Kemal Bayraktar, Cengiz Öktem ve Mesut Ayar hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde YDÜ’ye birincilik kupasını Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi.