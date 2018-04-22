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Minderde kupa YDÜ’nün

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Minderde kupa YDÜ’nün
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2018 Büyükler Güreş Ligi”ne ait “Rauf Raif Denktaş Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda, 93 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde etti. 75 puanla ikinciliği alan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) ardından, 23 puanla Büyükkonuk Spor Kulübü üçüncü oldu.

MertdoğanSoyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Ercan Köse ve Serkan Köse hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde YDÜ birincilik kupasını Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’ın elinden aldı.

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