Minderde Büyükkonuk fırtınası esti

“Ali Çerkez Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken, Büyükkonuk rakiplerine büyük fark atarak birinci oldu

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Gençler Güreş Ligine ait “Ali Çerkez Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda 225 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birinciliği elde ederken, 170 puanla Yakın Doğu Üniversitesi ikinci, 117 puanla Şahlanspor üçüncülüğü aldı.

MertdoğanSoyalan, Oruç Ertürk, Volkan Avcı, Serkan Köse ve Erol Avunç’un hakem olarak görev aldığı müsabakalar sonunda ödül töreni düzenlenerek, başarılı olan kulüp ve sporculara madalyaları verildi.