banner255
banner69
Oklar hedeflere atıldı
Oklar hedeflere atıldı
6 0
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
35 0
 
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
21 0
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
139 0
Gargaya acı gaymak
Gargaya acı gaymak
99 0
Mesarya zevkten dört köşe
Mesarya zevkten dört köşe
140 0
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
30 0
banner82

Minderde Büyükkonuk fırtınası esti

banner27

“Ali Çerkez Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken, Büyükkonuk rakiplerine büyük fark atarak birinci oldu

Minderde Büyükkonuk fırtınası esti
banner267

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Gençler Güreş Ligine ait “Ali Çerkez Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda 225 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birinciliği elde ederken, 170 puanla Yakın Doğu Üniversitesi ikinci, 117 puanla Şahlanspor üçüncülüğü aldı.

MertdoğanSoyalan, Oruç Ertürk, Volkan Avcı, Serkan Köse ve Erol Avunç’un hakem olarak görev aldığı müsabakalar sonunda ödül töreni düzenlenerek, başarılı olan kulüp ve sporculara madalyaları verildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.