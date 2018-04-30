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Minderde birincilik YDÜ’nün

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“Ahmet Pehlivan Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleşti. 95 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde ederken, 83 puanla Büyükkonuk Spor Kulübü ikinci oldu

Minderde birincilik YDÜ’nün
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2018 Güreş Yıldızlar Ligi”ne ait “Ahmet Pehlivan Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonuyapıldı.

Lefkoşa Rıfat Şener Güreş Salonu’nda yapılan “Ahmet Pehlivan Serbest Güreş Müsabakaları”nda 95 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde ederken, 83 puanla Büyükkonuk Spor Kulübü ikinci oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Mesut Ayar ve Halil İbrahim Kurt hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde, YDÜ birincilik kupasını, Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’ın elinden aldı.

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