Minderde birincilik YDÜ’nün

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2018 Büyükler Güreş Ligi”nin ilk ayağı, “Raif Kaya Büyükler Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda 95 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinci, 93 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ikinci, 8 puanla Büyükkonuk Belediyesi üçüncü oldu.
Kemal Bayraktar, Volkan Avcı, Mesut Ayar, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde, YDÜ’ye birincilik kupası Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi.