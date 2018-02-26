banner107
10 0
13 0
10 0
Avrupa futbolunda zorlu pazar
Avrupa futbolunda zorlu pazar
23 0
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
15 0
41 0
168 0
17 0
banner82
banner147

Minderde birincilik YDÜ’nün

banner27

“Raif Kaya Büyükler Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken, YDÜ 95 puanla sezona birincilikle başladı

Minderde birincilik YDÜ’nün
banner137

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2018 Büyükler Güreş Ligi”nin ilk ayağı, “Raif Kaya Büyükler Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda 95 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinci, 93 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ikinci, 8 puanla Büyükkonuk Belediyesi üçüncü oldu.

Kemal Bayraktar, Volkan Avcı, Mesut Ayar, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde, YDÜ’ye birincilik kupası Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.