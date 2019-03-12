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Minderde birincilik DAÜ’nün

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İlk kez organize edilen “Mehmet Öke Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken, birincilik DAÜ’nün oldu

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Minderde birincilik DAÜ’nün
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Güreş Federasyonu ve ÖYAK Bankası tarafından ortaklaşa ilk kez organize edilen “Mehmet Öke Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda dört takımın mücadele ettiği müsabakalarda toplamda 210 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinciliği elde etti. 200 puanla Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) ikinci olduğu müsabakalarda, Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 67 puanla üçüncülüğü aldı.

Mertdoğan Soyalan, Kemal Bayraktar, Mesut Ayar, Serkan Köse, Erol Avunç ve Ercan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılılara ödüllerini Mehmet Öke’nin ailesi tarafından verildi.

“Mehmet Öke Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.DAÜ                                    210 Puan

2.YDÜ                                   200 Puan

3.Büyükkonuk İ.A.S.K 67 Puan

4.Gayretköy S. K          20 Puan

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