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Minderde 2018 Şilt Şampiyonu YDÜ

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Minderde 2018 Şilt Şampiyonu YDÜ
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Kuzey Kıbrıs Güreş Federasyonu tarafından 20 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen Şilt Şampiyonası’nda şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Güreş Takımı oldu.

Timur Çavuşoğlu, Şevket Rado, Mahmutcan Dural, Mehmet Akif Çevik, Hakkı Karapelit, İsmail Kırmızı, Buğra Paşa, Serkan Koran, Sergey Franjev, İbrahim Yücel ve Hazar Şakar’dan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Güreş Takımı, rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 4 puan farkla mağlup ederek 2018 Şilt Şampiyonu oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Güreş Antrenörü Erhun Tekakpınar, disiplinli çalışmalarının sonucunu aldıklarını ve 2019 sezonuna hazır olduklarını belirtti.

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