Milli takım kadro belirleme müsabakaları yapıldı

Taekwondo milli takım aday kadro belirleme Hyong Pumse Kata disiplinlerinde yapılan 1. etap müsabakaları, geçtiğimiz Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı. Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri, federasyon ve kulüp yetkillierince verildi. Dereceye girenler şöyle:
BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Safiye Kara 2.Canan E. Külahçıoğlu 3.Tuba Şener
2.Kategori: 1.Suyumkan Bakikızı 2. Ela Kılıç 3.Nehir Seringöz
3.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.İrem Şibli 3.Derin Erdem
4.Kategori: 1.Ayça Eda Kurşun 2.Alya Beray Kaya 3.Gülcan Abdullah
ERKEKLER HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Samuel Mawuye 3.Mahmut Colayır
2.Kategori: 1.Pusat Yıldız 2.Derrick Nshuti 3.Tauseef Ur Rahman
3.Kategori: 1.Kemal Köstü 2.Tuğra Tığ 3.Mertcan Aslantaş
4.Kategori: 1.Halil İbrahim Kurtoğlu 2.Semih Türkmen 3.Ramadan Alaçam
5.Kategori: 1.Andrei Conoval 2.Osman Minifoğlu 3.Muhammed T. Selçuk
6.Kategori: 1.Emir Veysel Levent 2.Ömür u. Küçükkale 3.Taner Kara
7.Kategori: 1.Yunus Alaçam 2.Yaman D. Durmaz 3.Zeynel Yıldırım
8.Kategori: 1.Arda Yılmaz 2.Kamil Umut Demir 3.Poyraz Kara