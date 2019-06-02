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Milli sorumluluk Turunç’ta

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Milli sorumluluk Turunç’ta
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Boks Federasyonu sporcusu Metin Turunç, KKTC’li sporcu kimliği ile Profesyonel Boks Ligi Olan BIBA'nın ( British & Irish Boxing Authority ) düzenlediği organizasyonlara katılıp ülkemizi temsil edecek.

Antremanlarına son sürat disiplinli ve azimli bir şekilde devam eden sporcunun temsiliyeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Boks Federasyonu, “Çıktığı bu yolda sporcumuza başarılar diler KKTC bayrağımızı uluslar arası arenalarda dalgalandırıp ülkemize dönmesini temenni ederiz.” ifadelerini kullandı.

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