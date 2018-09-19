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Milli okçular, Antalya’da yapılacak kampa katılacaklar

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Milli okçular, Antalya’da yapılacak kampa katılacaklar
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Okçuluk Federasyonu Minik Yıldız ve Genç Milli Takımları 20-23 Eylül tarihleri arasında Antalya’da yapılacak organizasyona katılıyor.

Federasyonun Ana Spornsoru olan Antalya BVE Okçuluk Akademisinin organize ettiği "Summer kamp" organizasonu kapsamında Kuzey Kıbrıs Okçuluk Federasyonu, minik, yıldız ve gençlerden oluşan 18 kişilik milli sporcu kadrosu ve 3 federasyon resmi antrenörü ile etkinlikte yer alacak. Kamp kapsamında Yarışma organizasyonu yanı sıra sporcu eğitim ve geliştirme seminerine de katılacak olan kafile 23 Eylül tarihinde Adaya dönecek 

 20-23 Eylül 2018 BVE Okçuluk Akademisi Antalya yarışması milli takım kadrosu

Minik Erkek(8-10 Yaş)

Işık Tez                    GAÜ         (GİRNE Amerikan Üni. Okçuluk Takımı)

Damla Akar              GAÜ         (GİRNE Amerikan Üni. Okçuluk Takımı)

Ekin Çiftçi                 GÜZOK     (Güzelyurt Okçuluk Derneği Takımı)    

Minik ERKEK(8-10 Yaş)

Berkin Altındağlı       GAÜ          (GİRNE Amerikan Üni. Okçuluk Takımı)

Efe Tunç Akyürek (Ferdi Sporcu)

Hasan Bilgehan        MGA          (Gazimağusa Gelişim Akd. Okçuluk Takımı)

 Yıldız Bayan(11-14 Yaş)

1-Ceren Bulancak         BÜY         (Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu Okçuluk Takımı)

2-İdal Kutluhan           Yenikent   (LEFKOŞA Yenikent Okçuluk Takımı)

3-Erin Çiftçi (Yedek)     Güzok      (Güzelyurt Okçuluk Derneği Takımı)

 Yıldız Erkek(11-14 Yaş)

1-Çetin Erdinç              GÜZOK      (Güzelyurt Okçuluk Derneği Takımı)

2-Eren Paşa                 MGA          (Gazimağusa Gelişim Akd. Okçuluk Takımı)

3-Doğu Afşin Kızılca      GAÜ          (GİRNE Amerikan Üni. Okçuluk Takımı)

Genç Bayan(14-17 Yaş)

1- Sadıka Cemmedo            İSKELE  (İskele AV.AT. Kul. Okçuluk Takımı)

2- Efsane Bulancak              BAF       (Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu Okçuluk Takımı)

3- Pembe Uluç                    GÜZOK   (Güzelyurt Okçuluk Derneği Takımı)

Genç Erkek(14-17 Yaş)

1- Eray Merttürk       BAF              (Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu Okçuluk Takımı)

2- Melih Yağız         YENİKENT       (LEFKOŞA Yenikent Okçuluk Takımı)

3- Arçın Çelikesmer   MGA             (Gazimağusa Gelişim Akd. Okçuluk Takımı)

 Yöneticiler

Osman Tez                    Yönetici       minik                                                                              

Iraz Yücesoylu Paşa      Yönetici        yıldız-genç

Atlan Çelik                  Antrenör        (minik-yıldız-genç)          

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