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MHK antrenörleri bilgilendirecek

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Kıbrıs Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi futbolda değişen oyun kuralları ile ilgili antrenörlere bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

MHK antrenörleri bilgilendirecek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan futbolda değişen oyun kuralları bilgilendirme toplantısı 26 Ağustos Pazatesi saat 18:00 de yapılacak. Kıbrıs Futbol Antrenörleri Derneği ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) işbirliği çerçevesinde yeni başlayacak sezon öncesi görev yapan veya yapmayan tüm antrenörlerin değişen oyun kuralları hakkında bilgilendirilerek sezon girilmesi hedeflenen toplantıya tüm antrenörlere dernek yönetimi tarafından davet yapıldı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı Sadık Özbilgehan, Epak başkanı Derviş  Atakan, Kıbırs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkanı Niyazi Nizam’ın katılımıyla futbolda bu yıl değişen oyun kuralları, görüntüler eşliğinde antrenörlerin bilgisine getirecek.

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