Meyra ve Eray şampiyon

Badmintonda 11 Yaş Altı KKTC Şampiyonasında, erkeklerde YDÜ adına yarışan Eray Merttürk, kızlarda ise yine YDÜ adına yarışan Meyra Baştaş şampiyon oldular

Badminton Federasyonu hafta sonu düzenlediği 11 Yaş Altı Turnuvasını YDK Spor Salonunda gerçekleştirildi.

11 Yaş Altı KKTC Şampiyonasına 2009 ve daha küçük doğumlu olan sporcular katıldı.Açılış seremonisi ile başlayan turnuva saat 18.00’da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Gün boyunca 5 kategoride çekişmeli ve heyecanı yüksek toplam 25 maç oynandı. Erkeklerde YDÜ adına yarışan Eray Merttürk şampiyon olmayı başarırken, kızlarda ise YDÜ adına yarışan Meyra Baştaş şampiyon oldu. Çift Bayanlar mücadelesinde tüm rakiplerini mağlup eden YDÜ sporcusu Meyra Baştaş ve Net Spor sporcusu Elena Shabani çifti ile Çift Erkeklerde mücadele eden YDÜ sporcuları Sarp Mutluel ile Eray Merttürk çifti turnuvada yenilgi almadan birinci oldular. Mix maçlarında ferdi olarak yarışan Kübra Kahraman ve Metehan Çelik çifti de tüm rakiplerini mağlup ederek birinci olmayı başardılar. Sporcuların topladığı puanlara göre ise takım şampiyonluğunu Yakın Doğu Üniversitesi kazanırken, ikinciliği Girne Üniversitesi, üçüncülüğü Net Spor Kulübü ve dördüncülüğü de Akdeniz Spor kazandı.