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Merkez Bankası’ndan, Limasol'a darbe

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Merkez Bankası’ndan, Limasol'a darbe
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta maçları başladı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleştirilen turnuvada üçüncü haftanın açılış maçında B Grubunda lider Limasol T Kooperatif Bankası ile KKTC Merkez Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleden 7-4 galip ayrılan KKTC Merkez Bankası, puanını 6'ya yükseltti.

B Grubu Puan Durumu

Takımlar                  O         G         B         M        A         Y         Av.     P

1-L.T. Koop. Bankası       3             2             0             1             20           7             14           6

2-KKTC Mer.Bankası      2             2             0             0             18           7             11           6

3-Koopbank                      2             1             0             1             9             5             4             3

4-Şekerbank                     1             0             0             1             2             9             -7            0

5-Albank                             2             0             0             2             3             24           -21         0

Maç Programı:

18 Eylül Çarşamba:

Asbank-Capital Bank

Garanti BBVA-TEB

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