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Merkez Bankası kayıpsız

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Merkez Bankası kayıpsız
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda grup maçlarında son haftaya girildi.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü haftanın ilk gününde tek maç oynandı. B Grubu mücadelesinde KKTC Merkez Bankası ile Şekerbank karşı karşıya gelirken, maç 7-2 KKTC Merkez Bankası'nın üstünlüğünde sona erdi. Bu sonuçla KKTC Merkez Bankası liderlik koltuğuna oturdu.

Maç Programı:

25 Eylül Çarşamba:

Garanti BBVA-Asbank

Ziraat Bankası-Creditwest

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