Merkel'den Mesut Özil ve İlkay Gündoğan açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine tepki gösterdi.

Merkel görüşmeyi, “Yanlış anlamaya davet çıkaracak” bir durum olarak niteledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasını eleştirdi.



Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “Rol model milli takım oyuncularının” Erdoğan ile buluşmasının “soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak” bir durum olduğunu belirtti.



Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcularla buluşmasını eleştirmiş, Alman milli futbolcularının seçim kampanyası için istismar edildiğini iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ederek görüşmeye giden bir diğer oyuncu da, Beşiktaş'tan bu yıl Everton'a transfer olan Cenk Tosun oldu.

"EMRE CAN GİTMEDİ" İDDİASI

Alman basınında yer alan habere göre, Alman milli takımının bir diğer oyuncusu olan ve şu anda Liverpool'da oynayan Emre Can'ın ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul etmediği iddia edildi.

DEMİRÖREN'DEN ALMAN FEDERASYONU'NA TEPKİ



Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'a yanıt Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'den geldi.



Görüşmenin olağan bir durum olduğunu söyleyen Demirören Alman Federasyonu'nu siyasete bulaşmakla suçladı.