Menteş Baytaroğlu, Jiujitsu'da ikinci oldu

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Yakın Doğu Üniversitesi Jiujitsu sporcusu Menteş Baytaroğlu, Lizbon’da yapılan Uluslararası Jiujitsu Turnuvasında ikinci oldu.

İlk kez katıldığı turnuvada Salı günü finalde Rus rakibine yenilen Menteş Baytaroğlu ülkeye ikincilik madalyasıyla döndü.

Baytaroğlu dün yayınladığı basın bildirisinde şöyle konuştu:

“Uluslararası Jiujitsu Turnuvası hayatımda yaşadığım en zorlu tecrübe oldu. İlk kere katıldığım böylesine büyük bir organizasyonda tek başıma ve ne yapacağımı bilmeden bu kadar yapabildim.

Finaldeki rakibim Rus sporcu profesyonel Gripling dövüşçüsü idi. İkinci olduğum için çok memnunum. Bu spora başlamamdaki en büyük pay sahibi olan, beni bıkmadan usanmadan çalıştıran değerli hocam Diogo Moraes e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”