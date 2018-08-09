Mediterranean Shark, teknik kontrollerden geçti

Elektromobil Final Yarışı’nda yarışacak olan “Mediterranean Shark” aracı, Körfez Yarış Pisti'ndeki dinamik sürüş ve teknik kontrollerden ilk seferde başarıyla geçti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışması’nda 7-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen dinamik sürüş ve teknik kontrollerden ilk seferde başarıyla geçti.

"Mediterranean Shark” aracı 10-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Elektromobil Final Yarışı’nda heyecan yaşayacak.

DAÜ Mühendislik öğrencilerinden oluşan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir tek DAÜ’nün katılacağı söz konusu yarışta “ADA” takımı adı altında “Mediterranean Shark” aracı Elektromobil kategorisinde yarışacak. Takım, Efficiency Challenge Electric Vehicle Yarışma Finali için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yarışmanın yapılacağı ve 1993 yılında İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İMK) tarafından kurulan Körfez Yarış Pisti, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) yönetiminde bulunuyor. Tesisler, Türkiye Şampiyonası’nın yanı sıra çeşitli kategorilerde motor sporları yarışlarına da ev sahipliği yapıyor. Marmara Denizi’nin Kuzeydoğu kıyısında konumlanan pist, küçük bir göl olan Fener Gölü’nü çevreliyor. 9 virajın bulunduğu Körfez Pisti, toplamda 1,950 metrelik bir uzunluğa sahip.