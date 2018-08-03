“Mediterranean Shark”, Elektromobil 2018 Yarışması’na hazır

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği ve tamamen DAÜ bünyesinde geliştirilen “Mediterranean Shark” aracı ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışması’na hazır.

DAÜ Mühendislik öğrencilerinden oluşan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir tek DAÜ’nün katılacağı söz konusu yarışta “ADA” Takımı adı altında “Mediterranean Shark” aracı ile Elektromobil kategorisinde yarışılacak. “ADA” Takımı 6-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Efficiency Challenge Electric Vehicle Yarışması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz günlerde yarış için yola çıkan “Mediterranean Shark” aracı 7-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında teknik kontrolden geçecek. Ardından 10-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Elektromobil ve Hidromobil Final Yarışı’nda heyecan yaşayacak.