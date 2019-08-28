Meclis Başkanlığı Kupası için attılar

Havalı Silahlar 2019 Meclis Başkanlığı Kupası UKÜ Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda gerçekleşirken, 21 havalı tabanca ve 23 havalı tüfek yarışmacısı, toplam 44 sporcu iki gün boyunca kıyasıya yarıştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atıcılık Federasyonunun 2019 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan Havalı Silahlar 2019 Meclis Başkanlığı Kupası UKÜ Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda gerçekleşti.

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (International Shooting Sport Federation) kurallarının geçerli olduğu müsabakalarda 21 havalı tabanca ve 23 havalı tüfek yarışmacısı, toplam 44 sporcu iki gün boyunca kıyasıya yarıştı.

Müsabakaların ilk gününde havalı tabanca klasmanında, Tabanca Erkeklerde Polis Genel Müdürlüğü adına Hüseyin Mıstıkoğlu birincilik derecesi elde etti. Tabanca Kadınlarda ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Güleser Arslan birinci oldu.

UKÜ Arena Spor Kompleksi Havalı Atış Poligonu’nda ikinci gün gerçekleştirilen havalı tüfek klasmanında ise Tüfek Erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Tolgay Boyacıoğlu, Tüfek Kadınlarda ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan Ece Çetinler birincilik elde etti.