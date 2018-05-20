Masterler, Güner Batmazoğlu’nu anacak

6.Güner Batmazoğlu Masterler Anı Futbol Turnuvası, Türkiye’den gelecek olan master takımlarının katılımıyla, 25 Mayıs Cuma günü başlayacak

Ülkemizde futbol sezonunun bitmesinin ardından geleneksel olarak organize edilen Güner Batmazoğlu anısına masterler futbol turnuvasının bu yıl altıncısı gerçekleştiriliyor.

Batmazoğlu Spor Derneği Başkanı Kemal Batmazoğlu’nun annesi merhum Güner Batmazoğlu anısına düzenlenecek Masterler Anı Futbol Turnuvası bu yıl 25 Mayıs Cuma günü başlıyor. 6.Güner Batmazoğlu Masterler Anı Futbol Turnuvası’nda Türkiye’den takımlar da mücadele edecek. Bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda organize edilecek turnuva 27 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Maçlar boyunca sporculara ve karşılaşmaları izleyenlere zengin ikramların yapılacağı turnuvada açılış 25 Mayıs Cuma saat 14.00’da gerçekleşecek. Üçüncülük ve final maçlarının Pazar günü yapılacağı turnuvada ödül töreni yine Pazar günü saat 13.30’da Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda yapılacak.

3 gün sürecek turnuvada gruplar ve ilk gün maç programı şöyle:

A Grubu

1.Batmazoğlu Masterleri

2.Antalya Masterleri

3.Maraş Masterleri

B Grubu

1.Düzkaya Masterleri

2.Aydın Masterleri

3.Yeniboğaziçi Masterleri

25 Mayıs Cuma

Saat 14.30: Antalya Masterleri-Maraş Masterleri

Saat 15.50: Aydın Masterleri-Yeniboğaziçi Masterleri

Saat 17.10: Batmazoğlu Masterleri-Maraş Masterleri

Saat 18.30: Düzkaya Masterleri-Yeniboğaziçi Masterleri