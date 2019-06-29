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Marmara Spor Kulübü, vites büyütüyor

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İbrahim Kürt’ün başkanlığa seçildiği Marmara Spor Kulübünde, faaliyet gösterilen spor branşlarının çoğaltılması için çalışmalar başlatıldı

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Marmara Spor Kulübü, vites büyütüyor
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Marmara Spor Kulübü’nde sportif faaliyetler artırılıyor. Sportif faaliyetlere başlamak için yapılan genel kurul sonrasında kulüp başkanlığına seçilen İbrahim Kürt yönetiminde oluşturulan yönetim kurulu çalışmalara yoğun bir şekilde başlayarak faaliyetleri artıracak.

Marmara Spor Kulübü Darts Takımı, Darts Liginde başarılı bir sezonu geride bırakarak Süper Lige yükseldi. Süper Ligde de başarılı olabilmek için yönetim olarak güçlü kadro kurularak yola devam edilecek.

Farklı spor branşlarında da faaliyet göstermek için çalışmalarını sürdüren Marmara Spor Kulübü yönetimi, bisiklet ve bilardo takımları oluşturularak yeni dönemde bu branşlarda yarışmalara katılmak için hazırlıklar devam ediyor.

Maramara Spor Kulüp başkanı İbrahim Kürt yönetiminde birlikte çalışacağı yönetim kurulunu da açıkladı.

Yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle oluştu:

Asbaşkan Hasan Onbaşı, Genel Sekreter Ertaç Cüneyt, Veznedar Veli Göztaşı, Tahsildar Mehmet Kırman, Lokal Sorumlusu Fırat Özkarataş, Spor İşleri ve Sporcu Sorumlusu Sadık Örel, Halkla İlişkiler ve Basın Sözcüsü Hasan Kargılı, Saha Sorumlusu Gökhan Özakan, Sosyal İşler Sorumlusu Mehmet Şenol, Kitaplık Sorumlusu Ertan Kabidan.

Onur Kurulu : Mehmet Aksoy, Cengiz Karaca, Mustafa Tunçalp, Kemal Deveci, Bülent Kolokasçı

Denetleme Kurulu : Salih Ulupınar, Mustafa Güçel, Şakir Gencer

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