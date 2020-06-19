Mannaş: Futbolcularıma Süper Lig yakışır

Evren Mannaş, “Benim futbolcularıma Süper Lig yakışır. Çünkü maddi – manevi fedakârlıklarla bu süreci yürütüyorlar. Süper Ligde kalmak da onların hakkıdır. Mağusa Türk Gücü karşısına kazanmak için çıkacağız. Taraftarımızı da tribüne davet ediyorum.” açıklamasını yaptı





K-PET Süper Ligin 23. haftasında lider Mağusa Türk Gücü’nü Esat Erdoğmuş Stadında konuk edecek olan Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, sezonun yeniden başlaması ve Mağusa Türk Gücü maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulübün sponsoru olan Şensal Yapı Market’in direktörü de olan başkan Evren Mannaş’ın açıklamaları şöyle:

“Sezona verilen zorunlu aradan sonra yeniden futbola başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kalan 8 maçlık periyodun sağlıklı ve sakatlıksız olmasını diliyorum.

Zorlu geçen bir süreç sonrasında yine zorlu geçecek başka bir sürece giriyoruz. Ben bu süreç sonunda K-PET Süper Ligde kalacağımıza inanırım.

Benim futbolcularıma Süper Lig yakışır. Çünkü maddi – manevi fedakârlıklarla bu süreci yürütüyorlar. Süper Ligde kalmak da onların hakkıdır. Böylesine karakterli bir futbolcu grubu ve teknik heyetle çalıştığım için de gururluyum.

Lider Mağusa Türk Gücü karşısına da kazanmak için çıkacağız. Rakibin gücünü biliyorum ama maçı kazanma şansımızın olduğunu da biliyorum.

Hamitköy camiasını da Cuma günü saat 18:00’de oynanacak olan maç için tribüne davet ediyorum. Çünkü çocuklarımız desteklenmeyi hak ediyorlar ve bekliyorlar.”