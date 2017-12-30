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Mannaş: Beytu ve Göçmenköy'e geçmiş olsun

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Mannaş: Beytu ve Göçmenköy'e geçmiş olsun
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Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, trafik kazasında yaralanan Göçmenköy futbolcusu Beytullah Arık'ın sağlık durumu ile yakından ilgilenirken, Göçmenköy kazanın duyulduğu andan itibaren Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş'ın yanına giderek dayanışma gösterdi.

Evren Mannaş, yaşanan olaydan dolayı Hamitköy camiası olarak çok üzüldüklerini ve maçın ertelenmesini istediklerini söyledi. Önemli olanın Beytu'nun sağlığı olduğunu belirten Evren Mannaş, Beytu ve Göçmenköy'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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