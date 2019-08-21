Mandiç imzayı attı

Koopspor, geçtiğimiz hafta anlaştığı Yakın Doğu Üniversitesinin (YDÜ) eski oyuncusu Sırp Vukasin Mandiç'e bugün resmi imzayı attırdı

Soydan SAKALLI

Basketbol Büyük Erkekler Liginin şampiyonluktaki iddialı ekibi Koopspor, geçtiğimiz hafta anlaştığı Yakın Doğu Üniversitesinin (YDÜ) eski oyuncusu Sırp Vukasin Mandiç'e bugün resmi imzayı attırdı.

Koopbank Genel Müdürlüğü binasında düzenlenen imza törenine Koopspor başkanı Talat Yalkut, genel menejer Tayfun Kuyan, koç Emrah Güven ve Vukasin Mandiç ile ailesi katıldı.

İmza töreninde yapılan konuşmalarda ise şunlar söylendi:

Talat Yalkut: Zor bir transfer oldu

"Vukasin Mandiç transferi zor bir transfer oldu. Teknik heyet ile yaptığımız görüşme sonrasında transferi gerçekleştirme kararı alıp, gerçekleştirerek çok önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık.

Emrah Güven: Koopspor finalde olmayınca basketbol geriye gitti

"Vukasin transferi çok önemli transferdir. Vukasin'in oyunculuğundan ziyade liderlik vasıfları ve genç oyuncuları saha içerisindeki yönlendirmeleri önemlidir.

Vukasin, YDÜ'nün elde ettiği şampiyonluklara zekası ve oyun bilgisi ile büyük katkı yaptı. Geçmişte yaşananlardan çok, bize sezon içerisinde sağlayacağı faydaları düşünüyoruz.

Koopspor'un final serisinde olmadığı zaman basketbolda heyecanın azaldığı, basketbolun geriye gittiğini çok net gördük. Bu yıl yeniden şampiyonluk yarışının içersinde olacağız."

Tayfun Kuyan: İhtiyaç duyduğumuz bir oyuncu

"Aradığımız, ihtiyaç duyduğumuz bir oyuncudur. Takım kurgumuzu ona göre yapacağız. Hedefimiz şampiyonluk ama Mandiç saha içerisindeki genç oyuncularımızın gelişimine de katkı yapacaktır."

Vukasin Mandiç: Sahaya hırsımı yansıtırım

"Koopspor'un bir parçası olmaktan çok mutluyum. Koopspor'un hedeflerine katkı koyacağım. Lig ve Kupada şampiyonluk hedefinde olacağız.

Ben sahaya çıktığımda kazanmak isterim. Bunun için sahaya hırsımı yansıtırım. Koopspor taraftarı ile sorun yaşayacağımı da düşünmüyorum."