Mahirel: Sabırla bekliyoruz

Kemal Mahirel futbol özlemini dile getirirken, “Aşkın kelime anlamını bile bilmeden aşık olmak, futbola sevdalanmaktır. Sabırla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Kıbrıs Türk Futbol FederasyonununK-PET Liglerini başlatma tarihi de belirsizliğini korurken, futbolcuların yanı sıra yöneticilerin de futbol özlemi gittikçe artıyor.

Mağusa Türk Gücü yöneticisiKemal Mahirelde futbol özlemini dile getirirken,“Aşkın kelime anlamını bile bilmeden aşık olmak, futbola sevdalanmaktır. ''Seni seviyorum'' yerine, ''Gooool'' diye bağırmaktır futbola aşık olmak. Sabırla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.